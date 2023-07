• O conflito na rua Palestra Itália, em frente ao portão A do Allianz Parque, ocorreu por volta das 21h15, já com o jogo em andamento - e a partida foi inclusive interrompida por conta do uso de gás de pimenta por parte do policiamento. Neste momento, os integrantes da Mancha estão dentro do estádio, no Gol Norte.