O torcedor palmeirense acordou com uma notícia pra lá de triste nesta segunda-feira (10), com a confirmação da morte da torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos, vítima de um estilhaço de vidro que atingiu o seu pesçoco por conta de uma garrafa arremessada por um torcedor na área de visitantes do Allianz Parque, no último sábado, no duelo entre Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão.