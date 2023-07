Após o empate do Palmeiras em 1 a 1 com o Flamengo na noite deste sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, muitos torcedores do Verdão ficaram insatisfeitos com as substituições do técnico Abel Ferreira no segundo tempo da partida. Visando 'fechar a casinha', o treinador, aos 26 minutos do segundo tempo, optou pela entrada do zagueiro Murilo no lugar do atacante Artur, quando o Alviverde ainda vencia por 1 a 0.