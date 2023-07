Morreu nesta segunda-feira (10), Gabriela Anelli, de 23 anos, ferida durante uma confusão entre torcedores do Palmeiras e Flamengo antes do jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (9), em São Paulo. Torcedora do clube paulista, Gabriela foi atingida por uma garrafa no pescoço durante o conflito e não resistiu aos ferimentos. A informação do falecimento foi confirmada por parentes nas redes sociais.