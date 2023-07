Apesar de ter a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro, ainda não é o suficiente para entrar de vez na disputa pelo título. Com os resultados deste domingo (9), o Palmeiras foi ultrapassado pelo Fluminense e agora ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 23 pontos, 12 a menos que o líder Botafogo. O Alvinegro tem a melhor da defesa da competição, com apenas sete gols sofridos, praticamente metade da quantidade de bolas na rede sofridas pelo Alviverde.