Lucas Evangelista abre o jogo sobre exames médicos e negociação com o Palmeiras

Lucas Evangelista foi apresentado oficialmente como reforço do Palmeiras na tarde desta sexta-feira (21). Visivelmente emocionado, o meio-campista, com os olhos marejados, agradeceu à mãe – inspiração para a escolha do número 30 –, celebrou o sucesso na carreira e detalhou os bastidores da negociação, que chegou a ficar travada por complicações nos exames médicos.

O jogador, no entanto, afirmou já estar ciente da questão e não ter temido que a transferência fosse cancelada nos momentos finais. Além disso, destacou o papel do diretor de futebol Anderson Barros, que manteve contato constante e transmitiu tranquilidade a ele e sua equipe.

-Em relação à bateria de exames, fiquei bem tranquilo, porque já sabia o que era. Tinha feito uma bateria de exames no Bragantino e tinha dado um nódulo benigno no pulmão. Deve ser alguma cicatrizinha que ficou por conta de alguma gripe forte que eu tive ou algum tipo assim. Mas eu já estava tranquilo em relação a isso - disse.

Lucas Evangelista foi apresentado no Palmeiras ao lado da presidente Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Mesmo aos 29 anos e com experiência internacional, Evangelista não esperava a oportunidade de defender o Palmeiras, clube que definiu como "um dos principais postulantes a títulos no futebol brasileiro". No Verdão, ele terá a concorrência do titular Richard Ríos e do jovem Allan, recém-promovido ao time principal.

-A minha família, os meus amigos, todo mundo sempre foi muito palmeirense, então é algo a mais. Então, não pensei duas vezes. Para ser bem sincero, eu não estava esperando uma proposta para jogar aqui. Então, sou muito abençoado, estou muito feliz. Agora é continuar a sequência dos treinos - completou.

Janela e negociações do Palmeiras

O anúncio de Evangelista fecha o período de apresentações no Palmeiras, que fechou a contratação de sete jogadores na última janela de transferências. Além do ex-meia do Red Bull Bragantino, chegaram à Academia de Futebol os atacantes Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres, os zagueiros Micael e Bruno Fuchs (empréstimo), e o volante Emiliano Martínez.

Evangelista não poderá disputar o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (27), pois já defendeu o Massa-Bruta no mata-mata da competição estadual.