Palmeiras trabalha para ter duas novidades na decisão do Paulistão

Durante a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras trabalha nos bastidores para recuperar dois jogadores visando o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Em busca do tetra, Palmeiras repete erro pelo terceiro Dérbi seguido

Após passar por cirurgia para reparar uma lesão no ombro direito, Maurício foi liberado pelo departamento médico do clube, iniciou a transição física e participou de parte das atividades com o restante do elenco na Academia de Futebol.

Até se lesionar no clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada da competição estadual, o meio-campista era o principal destaque da equipe comandada por Abel Ferreira, com cinco gols e uma assistência.

continua após a publicidade

Já Paulinho, contratado na última janela de transferências para reforçar o setor ofensivo, segue se recuperando de uma cirurgia na perna, que o afasta dos gramados desde a final da última Copa Libertadores. Seu quadro de recuperação, inclusive, é mais delicado em relação ao do companheiro.

O novo camisa 10 realiza algumas atividades de preparação no gramado, mas ainda não foi liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP) para exercícios com contato. Apesar da evolução satisfatória, o clube adota postura conservadora em sua recuperação, e a tendência é que o atleta faça sua estreia pelo Verdão apenas no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Após perder o jogo de ida, em casa, por 1 a 0, o Palmeiras precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato. Um triunfo por um gol, por sua vez, leva a decisão para as penalidades.

Maurício iniciou a transição física e deve estar à disposição da comissão técnica do Palmeiras para a final do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Reforço será desfalque do Palmeiras na decisão do Paulistão

Sétima contratação do Palmeiras para a temporada, Lucas Evangelista realizou seu primeiro treino com o restante do grupo na última quarta-feira (19), mas não estará à disposição da comissão técnica para a decisão contra o Corinthians.

Ex-Red Bull Bragantino, o meio-campista disputou o mata-mata do Campeonato Paulista pela equipe do interior e, por isso, não pode defender outro clube na atual edição do torneio. Assim, a tendência é que Evangelista fique no banco de reservas na partida contra o Botafogo, na estreia do Verdão no Brasileirão.