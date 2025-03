Entenda por que Estêvão, do Palmeiras, recusou gigantes europeus e assinou com o Chelsea

Uma das principais revelações do Palmeiras nos últimos anos, Estêvão despertou o interesse de diversos clubes do futebol europeu recentemente. No entanto, as conversas com a comissão técnica do Chelsea sobre sua função em campo foram determinantes para que o camisa 41 optasse pela equipe londrina.

continua após a publicidade

+ Palmeiras trabalha para ter duas novidades na decisão do Paulistão

De acordo com André Cury, empresário do atacante, o clube inglês foi o único que enxergou o jovem como um verdadeiro "camisa 10", capaz de atuar pelo centro do campo e liderar o setor criativo da equipe.

– Foi o único clube que nos enxergou como camisa 10, para jogar no meio de campo. Pode ser que eu esteja errado, mas vamos ter a oportunidade. Acho que a gente vai estar certo, então isso também foi uma coisa que pesou muito – explicou André Cury, empresário de Estêvão, em entrevista ao "Ge".

continua após a publicidade

Foi nessa função, inclusive, que Estêvão se destacou nas categorias de base, o que levou à sua promoção ao time principal do Palmeiras ainda em 2023.

No elenco profissional, a concorrência interna, com Raphael Veiga como titular e Maurício como opção, fez com que a comissão técnica deslocasse o jovem atacante para a ponta direita, posição em que vem atuando sob o comando de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

– Abel (Ferreira) tem muito jogador dessa posição. Às vezes o Estêvão pode jogar de extremo e pode jogar de 10. O 10 no Palmeiras, os que têm não podem jogar de extremo, mas podem de 10. Então às vezes é uma comodidade que ele tem no elenco. Tem o Veiga, Maurício, Facundo Torres, Felipe Anderson. Então, eu entendo assim, acho mais fácil para ele colocar o Estêvão de extremo – completou.

Estêvão durante partida do Palmeiras no Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Estêvão convocado para a Seleção Brasileira

Convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, Estêvão retornará ao Palmeiras após a partida do dia 25, em Buenos Aires.

Com isso, terá pouco mais de 48 horas para voltar ao Brasil e se preparar para o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Após a derrota por 1 a 0 no primeiro confronto, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato estadual.