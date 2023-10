- Temos contrato e vamos honrar até o final. Vou ser candidata a reeleição no Palmeiras e se o associado tiver confiança no meu trabalho e eu for reeleita, terei o maior prazer de continuar patrocinando. Mas nós faremos uma BID, uma concorrência, caso vier alguém pagamento acima do valor que vou me propor a pagar, desde que seja uma empresa idônea - declarou a mandatária palmeirense.