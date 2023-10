Leila e a torcida estreitaram os laços a partir de 2017, na campanha da mandatária para o Conselho do clube. Dali em diante, o vínculo aumentou com patrocínio à Escola de Samba, ajuda em festas, viagens e caravanas. Além disso, trocaram homenagens mútuas ao longo da parceria que ajudou a levar a empresária para a presidência do Verdão.