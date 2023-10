A equipe comandada pelo téncico Ricardo Belli encerrou a fase de grupos com nove pontos, ou seja, 100% de aproveitamento. As Palestrinas venceram, respectivamente, o Barcelona-EQU por 5 a 0, o Caracas-VEN por 6 a 0 e o Atlético Nacional-COL por 4 a 3. Após encerrar a fase inicial de forma invicta e na liderança do grupo A, o Palmeiras agora se prepara para mostrar sua força no mata-mata.