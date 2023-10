Talvez o jogador que mais tenha deixado saudades na torcida do Palmeiras, o craque do Brasileirão 2022 não conseguiu se adaptar na Premiere League, e após uma tímida passagem pelo Nottingham Forest-ING, Scarpa foi negociado para o Olympiakos-GRE. Com apenas seis jogos pela equipe grega, Scarpa ainda não tem nenhum gol pela Europa e muitos afirmam que ele pode voltar para o Verdão em 2024, porém, o ex-camisa 14 só voltaria a ser jogador do alviverde caso o Nottingham o emprestasse ou o próprio Palmeiras recomprasse o jogador de 29 anos.