A pergunta foi baseada em uma reportagem do GE, que mostrou que o Timão calcula ter chegado a R$ 123 milhões após fechar seu último acordo para a barra frontal da camisa. Isso significaria 50% a mais do que os R$ 81 milhões que o Alviverde recebe de sua patrocinadora, que tem exclusividade em todas as partes do uniforme. No entanto, Leila colocou em dúvida a veracidade desses números.