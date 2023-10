As Palestrinas encerraram a primeira fase da competição na primeira colocação do grupo A com nove pontos, ou seja. 100% de aproveitamento. Além disso, a equipe de Ricardo Belli tem o melhor ataque do torneio, com 15 gols marcados, e apenas três sofridos. Na terceira e última rodada, o Verdão derrotou o Atlético Nacional-COL por 4 a 3, de virada, garantindo a liderança de seu grupo.