O torcedor do Palmeiras voltou a ficar apreensivo neste domingo (27) após o jornalista argentino César Luis Merlo afirmar que o Al-Ittihad-SAU aumentou a proposta por Gustavo Gómez. De acordo com a informação postado no Twitter do repórter, os valores agora estão na casa de 30 milhões de dólares (R$ 146 milhões). No entanto, em entrevista para o GE, a presidente Leila Pereira voltou a descartar a venda.