Juntos, Luan e Gómez já fizeram 113 jogos pelo Palmeiras, com 68 vitórias, 26 empates, 19 derrotas, 75 gols sofridos e 62 jogos sem sofrer gols. Ambos possuem 10 títulos cada com a camisa do Verdão e ficarão eternizados como a dupla de zaga do bi e do tri da América.