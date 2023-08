Campeão Mundial de 1951 com a camisa do Palmeiras, Jair Rosa Pinto iniciou os seus passos no futebol no Madureira e logo foi para o Vasco da Gama, e foi em São Januário que ele se tornou o primeiro grande camisa 10 do futebol brasileiro, fazendo parte do histórico time cruzmaltino que ficou conhecido como o 'expresso da vitória'.