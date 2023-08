Ainda com seu time-base completo, Abel Ferreira agora volta as suas atenções para a disputa do Brasileirão. Neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), o Palmeiras recebe o Vasco, no Allianz Parque, pela 21ª rodada da competição. Atualmente, o Verdão é o segundo colocado com 37 pontos, 11 atrás do líder Botafogo.