Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão-2023. As duas equipes chegam para o duelo depois de vitórias pela competição nacional e buscam se afirmar em seus objetivos bastantes distintos na tabela. Em campo, porém, o Alviverde tem muitas dúvidas depois de "perrengue" nos últimos dias, já os cariocas ainda não podem contar com estrela europeia.