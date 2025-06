Igor Jesus pede Botafogo concentrado contra o Palmeiras: ‘Estamos preparados’

FILADÉLFIA (EUA) - Botafogo e Palmeiras tiveram novamente os caminhos cruzados, desta vez na fase oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Flórida. Grande estrela do Alvinegro e um dos destaques da competição, o atacante Igor Jesus projetou dificuldade no duelo e, quando questionado sobre possível rivalidade entre as equipes, negou tal visão.

Os adversários protagonizam grandes há duas temporadas, sendo a de 2024 importante para o Glorioso, com a classificação dentro do Allianz Parque para as quartas de final da Libertadores e a vitória nas últimas rodadas do Brasileirão, que encaminhou o título. Nos Estados Unidos, o pedido é por concentração máxima para não deixar escapar mais uma grande atuação diante do Verdão.

- Acho que seria como se enfrentássemos um europeu. Sabemos que independente do time seria um jogo importante por se tratar de um Mundial de Clubes. Estamos preparados para esse desafio. Por se tratar do Mundial e em oitavas de final, é sempre diferente. Jogo único, então sabemos que precisamos estar concentrados o máximo possível para o menor número possível de erros - disse Igor Jesus.

- Particularmente não sinto essa rivalidade. Não sei se vocês, de fora, enxergam isso como rivalidade. Acho que é um jogo como outro. É importante por se tratar de Mundial de Clubes e estamos preparados para esse desafio - destacou.

O Botafogo vem de dois grandes desafios e uma classificação heroica, tendo Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid em sua chave. A equipe comandada por Renato Paiva passou na segunda colocação e provou seus valores.

- Nosso grupo é bem forte mentalmente e todos os jogadores sabem o tamanho dessa competição, o quanto é importante ter o máximo de concentração para não termos erros bobos, até porque sabemos que tem equipes de muita qualidade. Erros bobos acabam terminando em gol, mas estamos concentrados o máximo possível para que possamos acertar a maioria das jogadas - afirmou o camisa 99.

Confira outras respostas de Igor Jesus, do Botafogo:

Desfalque de Gregore

- Gregore é peça fundamental no nosso time, mas todos estão preparados para, quando aparecer a oportunidade, aproveitar. Creio que quem for entrar vai poder mostrar sua qualidade. Gregore é um grande jogador, mas temos jogadores à altura para entrarem ali e dar o mesmo ritmo ao time.

Desempenho individual

- Venho me preparando há muito tempo para essa competição. Fiquei realmente no Botafogo para jogar o Mundial de Clubes e poder ajudar esse clube da melhor forma, como eu venho fazendo, com gols… Isso é mais importante e espero dar continuidade.