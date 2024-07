Copiar Link

Publicada em 08/07/2024 - 14:51 • Atualizada em 08/07/2024 - 15:52

Leila Pereira esteve na apresentação de Maurício na Academia de Futebol do Palmeiras, nesta segunda-feira (8), e despistou sobre a possibilidade da contratação de Gabigol. Ela também criticou o baixo número de jornalistas mulheres na entrevista.

Perguntada informalmente sobre o atacante do Flamengo, Leila afirmou que só falaria a respeito de Maurício, reforço do Verdão. A resposta foi dada de maneira bem humorada.

Leila Pereira na apresentação de Maurício no Palmeiras (Foto: Rafael Oliva/Lance!)

A presidente do Palmeiras foi enfática na questão do espaço para jornalistas mulheres no futebol. Profissionais mulheres estavam em minoria na entrevista de apresentação de Maurício.

Leila lembrou da coletiva de imprensa concedida apenas com jornalistas mulheres, no início de 2024. Ela reforçou que não pode exigir a presença única de mulheres, mas fez um apelo para que veículos jornalísticos cedam mais espaço.

— Só quatro mulheres. Vocês lembram da minha entrevista coletiva só para mulheres, que os rapazes ficaram revoltados. Não é preconceito, não tenho nenhum, mas é para chamar atenção do Brasil e do mundo. Como chamou. Da necessidade de nós mulheres termos oportunidades. Peço encarecidamente aos veículos de comunicação, que me ajudem nisso.

— Enviem mais mulheres, para que possamos mostrar nosso valor. Queremos somente oportunidades. Apesar dos rapazes aqui serem extraordinários, gostaria de ver mais mulheres com a gente. Nem posso impor isso às emissoras, gostaria que pensassem com carinho — disse.

Gabigol no Palmeiras

Apesar do despiste de Leila Pereira, o Palmeiras está interessado em contratar Gabigol. O clube trabalha para firmar um pré-contrato com o jogador do Flamengo, que chegaria livre em janeiro de 2025.

O Verdão também estuda formas para tê-lo ainda nesta janela de transferências. Para isso, precisa pagar uma compensação financeira ao Fla. As partes também estudam envolver atletas, e Dudu foi colocado como uma possível moeda de troca.