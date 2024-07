Copiar Link

Palmeiras e Flamengo devem aprofundar as conversas sobre a troca entre Dudu e Gabigol nos próximos dias. De acordo com apuração do Lance!, a negociação é de desejo dos clubes. Porém, o camisa 7 palmeirense impõe resistência à ideia.

O Verdão negocia um pré-contrato com Gabigol para janeiro de 2025, e o atleta viria após o fim do vínculo com o Fla. Ainda não há acerto. Contudo, a chance de tê-lo ainda nesta temporada é algo estudado de forma profunda pelo clube paulista.

Para isso, o Flamengo exige uma compensação financeira, algo que o Palmeiras não está tão convicto em investir. Afinal, o atacante deixará o clube de forma gratuita ao final do ano, porque as partes não devem avançar por uma renovação contratual. O Rubro-Negro também não gostaria de reforçar um rival direto nas disputas por títulos.

De certa forma desprestigiado internamente, Dudu teve o nome envolvido nas tratativas — que ainda não são colocadas como oficiais, segundo pessoas próximas ao atleta. O recuo do ídolo palmeirense pela transferência ao Cruzeiro não caiu bem junto à diretoria, especialmente com a presidente Leila Pereira.

Dudu, no entanto, permaneceu com a missão de provar que ainda pode render no Palmeiras. Atualmente, ele não deseja uma saída e se coloca como contrário à possibilidade de ir para o Flamengo em troca por Gabigol.

Desde o retorno da grave lesão no joelho, Dudu atuou três vezes com a camisa do Palmeiras no Brasileirão 2024. Na vitória sobre o Bahia, no domingo (7), ele não foi utilizado e pareceu estar cabisbaixo no banco de reservas, segundo relatos da reportagem da transmissão da partida. O atleta recebeu carinho dos torcedores nas arquibancadas, que o exaltaram e levaram cartazes em homenagem.

Dudu e Gabigol, por Palmeiras e Flamengo, desde 2019 (dados: Sofascore)

Dudu (Palmeiras)

Jogos: 215

Gols: 33

Assistências: 42

Minutos para participar de gol: 221'

Títulos: 9

Gabigol (Flamengo)

Jogos: 284

Gols: 156

Assistências: 43

Minutos para participar de gol: 108'

Títulos: 15