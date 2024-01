A mandatária do Verdão também deve entrar em detalhes sobre valores de patrocínio para as equipes masculinas e femininas, além das expectativas para a temporada, possíveis reforços e as metas traçadas para 2024. O Verdão estreia no domingo (21), contra o Novorizontino, pela primeira rodada do Paulistão, e ainda vai disputar a Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.