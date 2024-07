Apresentado no Palmeiras, Maurício cita conversas com Endrick e explica motivo do Inter ter aceitado a venda

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Maurício(Foto: Rafael Oliva/Lance!)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 08/07/2024 - 13:43 • São Paulo (SP)

O meio-campista Maurício foi apresentado oficialmente como reforço do Palmeiras na tarde desta segunda-feira (8), na Academia de Futebol. Companheiro de Endrick no Pré-Olímpico, o jogador revelou manter conversas com o jovem e agradeceu a recepção do elenco comandado por Abel Ferreira.

- Endrick, aos 17 anos, tá indo pro Real Madrid. É o presente e o futuro. Fico triste por não jogar com ele, ele ficou bravo comigo por eu não ter chegado antes. Mas é resenha, fiz uma amizade no pré-olímpico. A gente conversou, ele perguntou como era a adaptação, se os jogadores me receberam bem. Falei que não esperava que fosse tão bom assim, me receberam muito bem - afirmou.

Na sequência, o meia revelou que as enchentes no estado do Rio Grande do Sul influenciaram diratamente na transferência. Afetado pela tragédia, o Internacional precisou buscar recursos para se reerguer e, com isso, aceitou negociar o atleta.

- Isso (tragédia no Rio Grande do Sul) acabou interferindo talvez no presidente, para que ele buscasse recursos. Mas quando chegou a proposta, eu fiquei muito feliz e honrado. Sempre tive a cabeça no lugar para continuar trabalhado caso eles (Internacional) me liberassem ou não, mas acabou dando tudo certo - explicou.

Antes no Internacional, o jogador assinou contrato com o Verdão por cinco temporadas. O negócio girou em torno de R$ 50 milhões - entre valor fixo e variáveis.

Maurício foi apresentado como novo reforço do Palmeiras nesta segunda-feira (8) (Foto: Rafael Oliva/Lance!)

Outras respostas de Maurício

Proposta do Palmeiras

Queria agradecer pela recepção, estou muito feliz e motivado. Desde que fui anunciado tive uma recepção muito boa. Quando teve a proposta do Palmeiras, pelo projeto, estrutura, elenco e comissão, chama atenção. No Inter me sentia bem, era titular. Mas aqui é um desafio bom e importante. Quero me adaptar à comissão. Sempre fui trabalhador e terei minha oportunidade.

⁠Escolha pelo Palmeiras

São vários fatores que chamam atenção. A estrutura, elenco, comissão… Disputam todos os títulos para vencer. O super mundial chama atenção também.

Sobre Raphael Veiga

Veiga é uma inspiração pra mim. Pela história que ele tem no clube, por tudo que ele representa e pelas características do jogo dele. Tem algumas coisas que são parecidas - outras não. Mas acho que todos estão aqui para agregar, pra ajudar. Não é só um cara que resolve, é o time inteiro. Isso mostra a força do Palmeiras.

Números de Maurício na temporada

Maurício foi revelado pelo Cruzeiro e estava no Internacional desde 2020. Nesta temporada, disputou 17 partidas pela equipe gaúcha, contribuindo com dois gols e uma assistência. Mais que isso, tem média de dois passes decisivos por jogo, além de 4,4 bolas recuperadas.

Além de defender o Colorado, o meia disputou o Pré-Olímpico da Conmebol com a Seleção Brasileira, que não garantiu vaga para os jogos de Paris. Ao todo, participou das seis partidas da Amarelinha e anotou um gol.