Héroi do Palmeiras na Libertadores, Ríos dispara contra repórter e diz: ‘Não tem titular’

Reserva no duelo entre Palmeiras e Sporting Cristal, Richard Ríos entrou nos minutos finais do confronto, aproveitou cruzamento do jovem Luighi e marcou o gol da vitória em Lima, no Peru, garantindo os três pontos ao Verdão na estreia da fase de grupos da Libertadores.

Após o término do jogo, o colombiano questionou a entrevista na saída de campo e comemorou o resultado fora de casa. Posteriormente, afirmou que o Palmeiras não tem uma equipe titular fixa e exaltou o técnico Abel Ferreira, que promoveu mudanças nos onze iniciais.

- Acho que já falei que não tinha titular, você falar que eu perdi a vaga é feio. A gente vem trabalhando bastante, independente do resultado. Tivemos derrota no Paulistão (para o Corinthians) e a estreia no Brasileirão não foi como queríamos. A gente trabalha até o último minuto e começamos com vitória. A gente está sempre unido, o Abel é nosso treinador e estaremos com ele até o final. Enquanto ele estiver aqui vamos trabalhar com ele. Somos uma equipe unida - afirmou Richard Ríos.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos três pontos e empatou com o Cerro Porteño, que derrotou o Bolívar, em casa, por 4 a 2. Além de Ríos, Estêvão, na primeira etapa, e Piquerez, com uma cobrança de pênalti, anotaram os gols do Verdão na partida.

Palmeiras marcou nos acréscimos da segunda etapa e derrotou o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 2, em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Agenda do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando encara o Sport, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, pela fase de grupos da Copa Libertadores, no Allianz Parque.