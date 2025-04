O adversário era fraco, provavelmente o mais fraco do grupo. A vitória era uma obrigação para não ter complicações no decorrer da primeira fase da Libertadores. E o Palmeiras conseguiu vencer o Sporting Cristal em Lima na noite de quinta-feira.

continua após a publicidade

Abel Ferreira vem enfrentando dificuldades para reconstruir o Palmeiras forte. Na partida de ontem escalou um 3-4-3 que funcionou até certo momento da partida, depois o time caiu de produção, voltou

ao jogo… o resumo é que foi uma jornada irregular.

Mas a vitória veio. E a forma como ela veio pode ser o combustível para o time entrar novamente nos trilhos. O Palmeiras fez o gol da vitória numa cabeçada de Richard Ríos nos minutos finais da partida.

continua após a publicidade

O autor do gol foi um dos jogadores mais criticados pela torcida nas últimas partidas. Precisava disso para reconquistar a arquibancada. Sua comemoração olhando para a torcida e apontando para o escudo do Verdão é simbólica.

O segundo motivo é que o gol saiu nos minutos finais. E você, leitor, vai se lembrar da quantidade de vezes que o Palmeiras venceu com um gol nos minutos finais ao longo da jornada que transformou o Verdão nesta máquina de ganhar troféus.

continua após a publicidade

Os torcedores mais rigorosos (e mal acostumados com a fartura dos últimos anos) certamente não gostaram do fato de seu time ter quase empatado contra o rivai mais fraco do grupo.

Os otimistas enxergam o gol no final como o fio que estava perdido no meio do novelo e que, uma vez encontrado, vai levar o Palmeiras de novo aos seus melhores momentos. E resumem a vitória de ontem com a frase: “jogo de Libertadores não se joga, se ganha".

Um novo time e uma esperança para o Palmeiras

Ainda há muito o que avançar para transformar o Palmeiras em um time realmente forte novamente. Mas Abel Ferreira já mostra algumas sacadas. Felipe Anderson jogando mais pelo meio tem rendido mais. Lucas Evangelista fez ótimo jogo. Os buracos no meio campo vistos em outras partidas estão menores. Os três zagueiros parecem ter caído no gosto do treinador.

É cedo, mas parece ter um caminho sendo desbravado.