Palmeiras: perfil da Conmebol publica vídeo curioso de Abel Ferreira e viraliza

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal-PER na Libertadores, mas o que repercutiu nas redes sociais foi um vídeo publicado pelo perfil oficial da Conmebol. Nas redes, a conta da entidade em espanhol postou a imagem do técnico mexendo em um tablet, mas colocou embaixo uma montagem do jogo "Candy Crush", para celular. O post viralizou entre internautas durante o jogo.

Na legenda do vídeo, a Conmebol escreveu em tom de brincadeira: "Abel Ferreira conhece suas prioridades". Até o momento da publicação desta nota, o vídeo havia ultrapassado a marca de mil curtidas. Em campo, o Palmeiras fez um duelo parelho com o Sporting Cristal e venceu o jogo por 3 a 2. Estevão, Piquerez e Richard Rios marcaram os gols do Alviverde.

