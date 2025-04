Palmeiras tem mudanças na escalação para enfrentar Sporting Cristal na Libertadores

O técnico Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Sporting Cristal, na noite desta quinta-feira (3), em Lima, no Peru.

Com um trauma na região lombar, Raphael Veiga não viajou com o elenco e será desfalque na partida. Com isso, Felipe Anderson assume a vaga do camisa 23 e forma o meio de campo ao lado de Emiliano Martínez e Lucas Evangelista. A alteração, inclusive, já havia sido feita pela comissão técnica no segundo tempo do empate sem gols com o Botafogo, pelo Brasileirão.

Recuperado de uma lesão no joelho, o zagueiro Gustavo Gómez foi liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), treinou normalmente com o grupo durante a semana e forma trio de zaga ao lado de Bruno Fuchs e Micael.

Além de Raphael Veiga, Abel Ferreira também não poderá contar com Aníbal Moreno, Marcos Rocha, Paulinho, Maurício e Bruno Rodrigues. O Verdão está no Grupo G da Libertadores, ao lado de Sporting Cristal, Cerro Porteño, do Paraguai, e Bolívar, da Bolívia.

Escalação do Palmeiras

O Palmeiras entra em campo com a seguinte escalação: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

A equipe enfrenta o Sporting Cristal na noite desta quinta-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima (PER), pela rodada de abertura da fase de grupos da Copa Libertadores.

Na sequência, o Verdão recebe o Cerro Porteño, no Allianz Parque, e encerra sua participação no primeiro turno contra o Bolívar, em La Paz.