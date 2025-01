Mercado da bola: empresário confirma interesse do Palmeiras em Villasanti

Após acertar as contratações de Facundo Torres e Paulinho para o ataque, o Palmeiras busca reforços para o meio de campo, e Mathías Villasanti, do Grêmio, é um dos alvos no mercado.

Renato Bittar, empresário do jogador, confirmou em entrevista que existem conversas entre as partes para uma possível transferência. No entanto, o atleta é um dos principais destaques do Grêmio e está nos planos de Gustavo Quinteiros, que assumiu o comando técnico nos últimos dias.

- Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno - afirmou o empresário.

Na equipe gaúcha desde 2021, Mathías Villasanti custou cerca de 3,5 milhões de dólares à época (aproximadamente R$ 18 milhões) e recentemente ampliou seu vínculo com o clube, que agora é válido até dezembro de 2027.

Villasanti, alvo do Palmeiras, em partida do Grêmio (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

O jogador foi um dos líderes do elenco de Renato Gaúcho, com quatro gols marcados e três assistências em 49 partidas em 2024. As boas atuações do meia renderam, inclusive, convocações para a seleção do Paraguai durante o período.