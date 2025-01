Mercado da Bola: semana agitada tem Cruzeiro e Palmeiras como destaques

A semana no mercado da bola foi marcada por intensas negociações, com clubes brasileiros garantindo reforços de peso para a temporada de 2025. Diversas contratações chamaram atenção, com destaque para as movimentações do Cruzeiro, que comemorou seus 104 anos com anúncios de impacto.

O Cruzeiro presenteou sua torcida com reforços que prometem elevar o nível da equipe. Além de Gabigol e Dudu, o clube contratou o lateral Fagner, ex-Corinthians, o volante Christian, ex-Athletico-PR, os meias Rodriguinho, ex-América-MG, e Eduardo, ex-Botafogo, além do atacante Bolasie, destaque do Criciúma na Série A do Brasileirão.

No Palmeiras, duas aquisições chamaram a atenção no mercado da bola. Paulinho, ex-{Atlético-MG}, foi contratado por €18 milhões (R$ 115 milhões), em uma negociação que envolveu as transferências de Gabriel Menino e Patrick para o clube mineiro. Além dele, Facundo Torres, ex-Orlando City, chegou por US$ 14 milhões (R$ 84 milhões).

O atacante paraguaio Isidro Pitta, que estava no Cuiabá, foi anunciado pelo Red Bull Bragantino em contrato definitivo até 2028. A transferência custou cerca de €5 milhões (R$ 31 milhões), com o Cuiabá mantendo 30% dos direitos econômicos do jogador. A complexidade da negociação incluiu valores fixos e adicionais atrelados a metas.

O Fortaleza também movimentou o mercado com a chegada de Pol Fernández, destaque do Boca Juniors. O argentino assinou contrato até 2026, chegando sem custos após encerrar seu vínculo com o clube argentino. Essa contratação reforça o elenco do Leão do Pici, que disputará a fase de grupos da Libertadores.

Outros negócios incluem a venda de Léo Pelé do Vasco ao Athletico-PR por US$ 2 milhões, a contratação de Joaquín Lavega pelo Fluminense e a chegada de Wellington Rato ao Vitória.