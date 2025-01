Palmeiras goleia Náutico-RR e quebra recorde na Copinha

O Palmeiras derrotou o Náutico-RR na noite desta sexta-feira (3) por 9 a 0, na Arena Barueri, pela primeira rodada da fase de grupos da Copinha. O placar representou a maior goleada da equipe na história da competição. Luighi (2x), Riquelme, Benedetti, Figueiredo, Thalys (2x), Agner e Sorriso balançaram as redes pelo Verdão.

continua após a publicidade

+ Mercado da Bola: Palmeiras faz jogo duro e busca bater recorde com venda de Vitor Reis

Com o resultado, o time comandado por Lucas Andrade chegou aos três pontos e assumiu a liderança do grupo 19. Na outra partida da chave, Santa Cruz-AC e Oeste-SP empataram em 1 a 1.

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou o adversário desde os primeiros minutos e controlou as ações durante toda a primeira etapa. Luighi e Riquelme, responsáveis pelos dois primeiros gols, foram os principais destaques do Verdão, que terminou os 45 minutos iniciais com quatro gols de vantagem.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o time alviverde manteve o domínio e não encontrou dificuldades contra o Náutico-RR, que já havia se rendido na Arena Barueri.

O que vem por aí?

Na próxima segunda-feira (6), o Palmeiras encara o Santa Cruz-AC, na Arena Barueri, às 21h45 (de Brasília), pela segunda rodada da competição.

continua após a publicidade

Grupo do Palmeiras

1ª rodada: Palmeiras x Náutico-RR - 3 de janeiro, às 18h

2º rodada: Santa Cruz-AC x Palmeiras - 6 de janeiro, às 21h45

3ª rodada: Oeste x Palmerias - 9 de janeiro, às 17h

Todas as partidas serão disputadas na Arena Barueri.

Jogadores do Palmeiras comemoram gols contra o Náutico-RR, em partida válida pela fase de grupos da Copinha (Foto: Fabio Menotti)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 9 x 0 NÁUTICO-RR

1ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

🥅 Gols: Luighi (2x), Riquelme, Benedetti, Figueiredo, Thalys (2x), Agner e Sorriso (PAL)

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Artuhur; Coutinho, Figueiredo,Allan e Riquelme Fillipi; Luighi e Thalys.

NÁUTICO-RR (Técnico: Laudelino Bastos)

DG; Mailon, Chicão, Matheus e Lhyan; Sandler, Pedro, Gabriel; Yaguinho, Zé Carlos e Isaias.