Sergio Romero, goleiro do Boca Juniors, colocou mais uma "faísca" para o duelo de volta contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. Após o empate em 0 a 0 nesta quinta (28), na Bombonera, as equipes voltam a se enfrentar no dia 5 (quinta-feira), às 21h30, no Allianz Parque. E foi exatamente o palco da decisão que foi alvo de críticas do goleiro argentino. Para Romero, gramado sintético "é para hóquei".