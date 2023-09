O camisa 10 do Boca ainda falou sobre a vontade de marcar o seu primeiro gol na Libertadores, lamentando as chances desperdiçadas nesta quinta. Apesar de ter sido o jogador mais perigoso da partida com várias chances, o uruguaio passou em branco mais uma vez. Cavani está na expectativa de balançar a rede pela primeira vez na competição mais importante do continente no duelo de volta, no Brasil.