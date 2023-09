O jogo de volta acontece no dia 5 de outubro (quinta-feira), às 21h30, no Allianz Parque. Com o resultado na Argentina, qualquer empate no Allianz Parque, na quinta-feira (5), vai levar a decisão para os pênaltis. Já quem vencer, garante a vaga no tempo normal. Weverton destacou a importância do apoio da torcida alviverde para que a equipe consiga a classificação à final. Veja a declaração completa no vídeo acima!