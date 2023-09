- O jogo de hoje me deixou triste. Triste em saber que eu jamais verei o Endrick sendo o que estava predestinado a ser com essa camisa. Hoje ficou evidente que não importa se ele entra em um dérbi e muda o cenário do jogo. Não é importante a evolução do jogador ou o seu potencial a ser explorado. Sua capacidade de decisão já demonstrada é ignorada. Endrick jamais será titular do Palmeiras porque deu azar de cair em uma suposta hierarquia que camufla incoerências e injustiças. -, escreveu o torcedor.