O Palmeiras saiu da Bombonera com 0 a 0 no placar diante do Boca Juniors e com plenas condições de definir a vaga para a final da Libertadores jogando no Allianz Parque. No entanto, Abel Ferreira vai deixar o estádio com uma preocupação, já que Zé Rafael saiu de campo sentindo um problema, que não foi revelado pelo treinador.