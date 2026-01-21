Confira o ranking das piores goleadas da 'Era Abel' no Palmeiras

A goleada sofrida pelo Palmeiras na noite da última terça-feira (20), pelo Campeonato Paulista, entrou para história da caminhada de Abel Ferreira no comando alviverde, infelizmente, da pior forma possível. A derrota para o Novorizontino por 4 a 0, lidera a lista das principais derrotas do clube durante a "Era Abel". Confira o ranking abaixo;

As maiores goleadas sofridas pelo Palemiras desde a chegada de Abel Ferreira (Foto: @lancedigital)

O Palmeiras no Paulistão

Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira perdeu o 100% de aproveitamento na competição estadual, além de voltar a sofrer gols após três partidas com baliza zero. Agora, a equipe viu o rival da última noite o ultrapassar na tabela de classificação e caiu para a terceira colocação, ainda dentro da zona de classificação para o mata-mata.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), quando enfrenta o rival São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O duelo marcará o reencontro da equipe com o torcedor pela primeira vez após a goleada sofrida.

Abel Ferreira comenta goleada

Em entrevista após a derrota, Abel afirmou ter sofrido um "golpe muito duro" em Novo Horizonte e disse que, com a postura apresentada, a equipe poderia ser derrotada até por qualquer adversário do mundo.

- Não posso mentir, é um golpe muito duro. Quando somos uma equipe competitiva, vamos ganhar de qualquer equipe do mundo. Quando não somos competitivos, podemos perder para qualquer equipe do mundo. Erramos tudo. Nós sabemos da responsabilidade de representar o Palmeiras e, quando não somos competitivos nem nos mobilizamos mentalmente para esse tipo de jogo, esse tipo de resultado pode acontecer. É uma derrota pesada - disse Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva.

