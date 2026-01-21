menu hamburguer
Palmeiras

Muros da sede do Palmeiras são pichados após goleada para o Novorizontino: '2025 de novo'

Treinador, presidente e jogadores do elenco foram cobrados após maior goleada sofrida na Era Abel Ferreira

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 21/01/2026
08:28
Muros sede do Palmeiras pichados
imagem cameraFoto: Reprodução / redes sociais
Os muros da sede do Palmeiras e das bilheterias do Allianz Parque foram pichados em protesto após a goleada sofrida pelo time diante do Novorizontino, na noite desta terça-feira (20), por 4 a 0, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

As frases pichadas nas paredes no local eram em tom de cobrança não só ao técnico Abel Ferreira, mas também a presidente Leila Pereira e, é claro, os jogadores do elenco.

- Cadê o planejamento?; 2025 de novo; SPAlmeiras; time sem vergonha; Leila, seu negócio é roubar; cadê o planejamento? - foram as frases escritas nos muros.

A partida contra o Novorizontino marcou o jogo de número 400 do treinador frente ao clube, mas tornou-se a maior derrota desde que o português chegou, no final de 2020. Até então, o Verdão nunca havia perdido por uma diferença de mais de três gols com o atual treinador.

Esta foi a primeira derrota do Palmeiras na temporada 2026. Antes, o Verdão vinha de três vitórias seguidas no Estadual, incluindo o clássico contra o Santos, na Arena Barueri.

Logo após a partida, em rápida entrevista coletiva , o português culpou a falta de competitividade dos atletas pela goleada sofrida.

- Quando não somos competitivos nem nos mobilizamos mentalmente para esse tipo de jogo esse resultado pode acontecer. É só ver como sofremos os quatro gols, não é normal na nossa equipe. Uma derrota pesada, mas será uma derrota maior se não aprendermos com o que aconteceu aqui hoje - disse Abel Ferreira.

Veja imagens das paredes do clube abaixo:

Muros sede do Palmeiras pichados
Foto: Reprodução / redes sociais
Muros sede do Palmeiras pichados
Foto: Reprodução / redes sociais

