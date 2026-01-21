A goleada sofrida pelo Palmeiras não tem um único culpado, mas as decisões adotadas pelo clube nos últimos meses foram fundamentais para a construção da pior derrota de Abel Ferreira desde que assumiu o comando técnico da equipe, no fim de 2020.

Foram três vice-campeonatos na última temporada. Ao mesmo tempo em que mostram uma equipe competitiva, seja no cenário nacional ou continental, revelam a falta de capacidade de dar o passo final e transformar o bom desempenho em conquistas. Muitas das decisões antigas foram mantidas, além de movimentações - ou a falta delas - contestáveis no mercado de transferências.

As lacunas do elenco permanecem as mesmas, enquanto apenas uma contratação chegou à Academia de Futebol: Marlon Freitas. Entre as saídas, houve a liberação sem custos de Weverton, ainda sob contrato, para o Grêmio. O camisa 21, responsável por liderar a meta em uma das eras mais vitoriosas da história do clube, poderia ser titular nesta noite de descanso de Carlos Miguel, mas a diretoria e a comissão técnica entenderam que o jogador havia conquistado o direito de escolher seu futuro.

O resultado em campo foi uma atuação frágil de Marcelo Lomba, o fim da baliza zero em 2026 e, agora, saldo negativo de gols no Paulistão. Se antes a decisão de liberar alguns ativos se mostrou acertada após as saídas de Rocha e Mayke, agora pode ser constetada.

Abel Ferreira, como líder do Palmeiras, precisa ser o principal responsável por responder às críticas e corrigir os defeitos. O processo, no entanto, dependerá do auxílio da diretoria fora de campo e do desempenho dos jogadores dentro dele.

Piores derrotas de Abel Ferreira no comando do Palmeiras

Novorizontino 4-0 Palmeiras (Paulista - 20/01/2026)

LDU 3-0 Palmeiras (Libertadores - 23/10/2025)

Fortaleza 3-0 Palmeiras (Brasileirão - 26/06/2024)

Flamengo 3-0 Palmeiras (Brasileirão - 08/11/2023)

Internacional 3-0 Palmeiras (Brasileirão - 13/11/2022)

Jogadores do Novorizontino comemoram gol sobre o Palmeiras (Foto: Douglas Moreti/Agência F8/Gazeta Press)

Elenco tem parcela de culpa, e medalhões vivem à sombra de atuações antigas

71% de posse de bola, 604 passes e 11 finalizações poderiam indicar uma boa atuação do Palmeiras diante do Novorizontino, mas a máxima do futebol de que os números não entram em campo ficou evidente na última noite.

Velhos erros, como o abuso da ligação direta e a falta de criatividade no último terço do campo, foram novamente evidenciados. Foram 54 passes longos, dos quais apenas 32 foram completados (59%), e 16 cruzamentos, dos quais apenas dois chegaram a jogadores do Palmeiras.

Ao mesmo tempo em que o time não evoluiu nos defeitos identificados, velhos heróis continuam sendo mantidos na equipe por feitos passados, e não pelo futebol apresentado. Entre eles estão o meio-campista Raphael Veiga, o zagueiro Murilo e o lateral-esquerdo Piquerez.

Raphael Veiga durante derrota do Palmeiras para o Novorizontino por 4 a 0 (Foto: Douglas Moreti/Agência F8/Gazeta Press)

Emiliano Martínez, por sua vez, voltou a evidenciar algo que já estava claro: a necessidade de contratar um novo primeiro volante, capaz de assumir e dominar a posição na equipe alviverde. Caso a escolha seja Marlon Freitas, que o reforço atue no setor. Se a intenção for testar o jovem Luis Pacheco, que a comissão compreenda os riscos e não queime etapas.

O fato é que alguma movimentação precisa ser feita, e a chegada de um novo nome parece inevitável após a saída de Aníbal Moreno rumo ao River Plate.

Diretoria e a falta de movimentações no mercado

O Palmeiras, como citado anteriormente, realizou apenas uma contratação na janela, além de assegurar a permanência de Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG em 2025. O elenco atual, apesar de sofrer com lesões, apresenta lacunas evidentes que precisarão ser preenchidas antes do início de março, data que marca o fim das movimentações no mercado.

Nos últimos dias, o Palmeiras iniciou um processo para abrir espaço no elenco e, ao mesmo tempo, aliviar a folha salarial. Micael, Aníbal Moreno e Weverton deixaram o clube, enquanto Caio Paulista, Gilberto e Rômulo foram emprestados.

Facundo Torres e Luighi, por sua vez, receberam propostas nos últimos dias e devem deixar a Academia de Futebol. O uruguaio possui negociações avançadas com o Austin FC, além de o clube ainda avalia propostas, sem se opor à saída da Cria.

Chegou o momento de a diretoria utilizar o valor recorde arrecadado em 2025 para contratar nomes prontos para o elenco, como fez ao trazer Carlos Miguel e Andreas Pereira do futebol inglês e Vitor Roque, do Barcelona.

Os resultados nas três primeiras rodadas maquiaram um desempenho aquém do esperado do Palmeiras, que se arrasta desde a reta final da última temporada, quando perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo e foi derrotado pelo rival carioca na final da Libertadores, em Lima.

Uma mudança de postura, dentro e fora de campo, será fundamental para a retomada das conquistas. Antes disso, as partes terão quatro dias para aparar as arestas antes do clássico contra o São Paulo, diante de seu torcedor, em Barueri.

