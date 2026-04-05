Garçom do Palmeiras, Andreas Pereira agradece Abel e elenco: 'Fácil achá-los em campo'

O meio-campista Andreas Pereira é um dos principais nomes do badalado elenco do Palmeiras nesta temporada de 2026. Entre os astros que o time de Abel Ferreira carrega, o camisa 8 tem um motivo especial para comemorar a boa fase: é o garço do time, com oito assistências no ano até o momento, além de dois gols marcados.

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Após a vitória do Verdão sobre o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, o meio-campista alviverde falou da dificuldade em atuar em Salvador contra o adversário e afirmou que o resultado foi muito importante para a sequência intensa que vem pela frente. A vitória fez o Palmeiras abrir cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão.

- Muito difícil jogar aqui, eles têm muita qualidade. Adversário muito qualificado. Para nós é muito importante essa vitória. Trabalhar firme, com os pés no chão, a gente sabe que a estrada é muito longa - disse o camisa 8, após o jogo.

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Andreas Pereira é titular absoluto no meio-campo palmeirense, principalmente ao lado de Marlon Freitas. Juntos, os dois vêm fazendo ótimas apresentações e ajudando o Alviverde a se manter no topo. O camisa 8, aliás, cobrou o escanteio no lance do segundo gol na Fonte Nova e agradeceu aos companheiros.

- Eu me sinto muito feliz. Tenho que agradecer ao técnico Abel, que me faz à vontade em campo. Eu me sinto muito à vontade aqui no clube, consigo fazer meu trabalho no dia a dia também com meus companheiros. É muito fácil achá-los em campo.

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Andreas Pereira pelo Palmeiras em 2026:

20 jogos (17 titular) 2 gols 8 assistências 140 minutos para participar de gol 1.5 passes decisivos por jogo 3 grandes chances criadas 0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol) 2.9 passes longos certos por jogo 84% de acerto no passe 2.8 bolas recuperadas por jogo 0.9 desarmes por jogo 49% de eficiência nos duelos 0.6 faltas sofridas por jogo

*Os números acima são do Sofascore

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