Fuchs comemora oportunidades e projeta ‘final feliz’ em Libertadores: ‘Bati na trave’

No dia em que completa 26 anos, o zagueiro Bruno Fuchs participou da preparação do Palmeiras para a estreia na Libertadores. Na manhã desta terça-feira (1º), na Academia de Futebol, o defensor integrou as atividades comandadas pela comissão técnica portuguesa e falou sobre a expectativa para a competição. O Verdão entra em campo nesta quinta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, no Peru.

A atividade do dia começou com uma apresentação em vídeo, destacando aspectos estratégicos do confronto. Em seguida, os jogadores foram ao campo para um treino tático posicional, complementado por um trabalho técnico focado em fundamentos e objetivos específicos.

- Todo mundo brinca comigo se é verdade ou mentira (risos). O problema de nascer no dia 1º de abril é esse. Todo mundo chega e fala ‘é sério’ (risos)? Estou feliz demais aqui, podendo completar meu primeiro aniversário no Palmeiras. Vamos fazer uma boa viagem hoje, se Deus quiser. Ir para o Peru em busca de uma boa estreia, destes três pontos, que vão ser o meu presente de aniversário - disse Fuchs.

Contratado por empréstimo neste primeiro semestre, Fuchs comemorou os minutos em campo no empate sem gols com o Botafogo, na estreia do Brasileirão, e comentou o bom lançamento para Flaco López nos minutos finais do jogo.

- Óbvio que a gente queria a vitória no jogo contra o Botafogo. Fui feliz ali no passe, foi um bom passe para o Flaco. Estou feliz por estar aproveitando os minutos que eu tenho recebido. Espero cada vez mais receber mais minutos. Estou trabalhando para isso. Aí é com o professor Abel, ele sabe o que faz. E cada vez que eu puder jogar, quero aproveitar as minhas oportunidades - apontou Fuchs.

Bruno Fuchs completou 26 anos de idade nesta terça (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Nova participação do Palmeiras em Libertadores

O Palmeiras participa da Libertadores pela 25ª vez, sendo a décima seguida. Além de ser o clube brasileiro com mais edições e mais edições consecutivas, é ainda o que tem mais títulos, mais finais, mais semifinais, mais quartas de finais, mais oitavas de finais, mais jogos, mais vitórias e mais gols na história da competição.

“Espero que esse ano eu tenha um desfecho positivo na Libertadores. No ano passado, bati na trave pelo Atlético-MG, mas chegamos longe. Esse ano espero e quero ser campeão com o Palmeiras, ganhar o quarto título do clube, que é o que todo mundo aqui almeja e sonha, e seguir crescendo. O Palmeiras é o time brasileiro que tem mais vitórias e a gente precisa manter isso aí, seguir crescendo, seguir evoluindo, para sermos campeões”, afirmou Fuchs, que foi vice-campeão com o Galo em 2024.