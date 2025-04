Posição, liderada por Leila, ganha mais força no Palmeiras após eleição do COF

O Palmeiras elegeu, nesta segunda-feira (31), o seu novo Conselho de Orientação e Fiscalização para os próximos dois anos. Todos os 15 eleitos são considerados aliados da atual presidente, Leila Pereira. Entre os suplentes, dois nomes pertencem à oposição.

A decisão fortalece ainda mais a posição de Leila Pereira no comando do clube. Vale lembrar que, em 2017, a dirigente recebeu 248 votos e foi reeleita quatro anos depois, em 2021, com 387 votos. Essa trajetória consolidou sua influência e permitiu que ela se candidatasse à presidência do Palmeiras.

Na prática, o Conselho de Orientação e Fiscalização agora conta com 20 integrantes alinhados à gestão da presidente Leila Pereira e apenas dois representantes da oposição.

Confira os nomes eleitos:

João Carlos Falbo Mansur - 168 votos

Walter Marconi - 164 votos

Carlos Ricardo Degon - 157 votos

Valter Celso Teixeira Pinto - 156 votos

Marco Polo Calandriello - 153 votos

David Guilherme Menani - 152 votos

Nobuyuki Yokoyama - 147 votos

João Gavioli - 146 votos

Tommaso Mancini - 137 votos

Tarso Luiz Furtado Gouveia - 137 votos

Silvio Yoiti Katsuragi - 136 votos

Ennio George Elias Camarano - 130 votos

Carlos Alberto de Luca Maimone - 124 votos

José Ezequiel de Oliveira Filho - 121 votos

Luiz Carlos Granieri - 116 votos

Suplentes:

Sylvia Lucia Boggian - 116 votos

Sergio Roberto Granieri - 113 votos

Hislande Pereira Bueno Júnior - 113 votos

Luiz Roberto Cassab Mousinho - 111 votos

Frederico Carbone Filho - 110 votos

Livio Reis Junqueira - 109 votos

Roberto Alonso - 108 votos

Leila Pereira reeleita no Palmeiras

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras em novembro do ano passado para um novo mandato, válido até o fim de 2027. A empresária recebeu 2.295 votos, enquanto seu adversário, Savério Orlandi, que tentava chegar à presidência pela primeira vez, obteve 858 votos. Além disso, 30 associados votaram em branco.