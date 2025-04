Paulinho, Gómez e Maurício: veja condição e prazo de retorno dos lesionados do Palmeiras

O Palmeiras segue com o departamento médico cheio e aguarda o retorno de alguns lesionados para as primeiras rodadas do Brasileirão e da Copa Libertadores. Ao todo, seis jogadores, entre peças-chave e reforços recentes, estão sob os cuidados da equipe médica.

No empate sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque, Gustavo Gómez, Maurício, Paulinho, Marcos Rocha, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues desfalcaram o time. No entanto, cada um tem uma previsão diferente de retorno aos gramados.

Em reta final de transição física, Gómez, Maurício e Paulinho estão próximos de ficar à disposição da comissão técnica. O zagueiro já treinou sem restrições com o restante do elenco na última segunda-feira, enquanto a dupla participou da primeira parte da atividade na Academia de Futebol.

Aníbal Moreno e Marcos Rocha, por sua vez, seguem em tratamento, mas não preocupam a longo prazo. Titular na decisão do Paulistão contra o Corinthians, o argentino se recupera de um problema no ombro, enquanto o lateral trata uma lesão muscular na coxa.

O caso mais preocupante é o de Bruno Rodrigues. Contratado junto ao Cruzeiro, o atacante atuou pouco com a camisa alviverde e se recupera de uma série de cirurgias para reparar contusões no joelho. A tendência é que o atleta permaneça sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) por mais algumas semanas antes de voltar às atividades com bola.

Gustavo Góme participou do treinamento do Palmeiras na última segunda-feira (31) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras tem Libertadores no radar

O Palmeiras realizará sua terceira estreia na temporada na próxima quinta-feira. A equipe comandada por Abel Ferreira viaja até Lima, no Peru, onde encara o Sporting Cristal, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Além do clube peruano, o Verdão irá dividir chave com o Bolíviar, da Bolívia, e o Cerro Porteño, do Paraguai.