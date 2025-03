Contratações e instabilidade justificam saída de artilheiro do Palmeiras do time

Artilheiro do Palmeiras na última temporada, Flaco López perdeu espaço no elenco desde a reta final de 2024 e viu as contratações nesta janela de transferências ampliarem ainda mais a concorrência interna no setor ofensivo.

continua após a publicidade

+ Torcedor 'infiltrado' do Corinthians provoca Palmeiras no Allianz após vice do Paulistão

À frente de destaques como Estêvão e Raphael Veiga, López marcou 22 gols no ano e foi fundamental na campanha do título paulista sobre o Água Santa. Posteriormente, o atacante alternou a titularidade com Rony e viu seus números do início da temporada caírem ao longo dos meses.

Agora, o argentino viu a diretoria reforçar o setor com as chegadas de Facundo Torres e Vitor Roque, que se tornaram titulares, além de Paulinho, que está em reta final de transição física após passar por cirurgia na perna. Com isso, López não ganha uma vaga entre os onze iniciais desde as quartas de final do Paulistão, contra o São Bernardo, quando marcou um gol e distribuiu duas assistências.

continua após a publicidade

Na atual temporada, o atacante argentino soma 13 jogos, sendo oito como titulares (todos pelo Campeonato Paulista), quatro gols e três assistências em pouco mais de 700 minutos em campo.

Números de Flaco López pelo Palmeiras em 2024

11 gols de cabeça 5 gols de pé esquerdo 6 gols de pé direito 21 gols de dentro da área 1 gol de fora da área

Total: 22 gols (1º colocado)

- Raphael Veiga: 20 gols (2º colocado)

- Estêvão: 15 gols (3º colocado)

Artilheiro do Palmeiras em 2024, Flaco López perdeu espaço na equipe titular do Palmeiras após as contratações na última janela de transferências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Atacantes do Palmeiras