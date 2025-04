Atuação de Flaco López liga alerta em Roque e Paulinho e acirra disputa no Palmeiras

Titular na vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, Flaco López foi o principal destaque do confronto e marcou um dos três gols da equipe em La Paz. Inicialmente visto como reserva pela comissão técnica, o argentino aproveitou as ausências de Vitor Roque e Paulinho para ganhar espaço e acirrou a disputa por uma vaga no setor ofensivo.

Maiores contratações da história do clube, Roque e Paulinho chegaram à Academia de Futebol com status de titulares, mas têm enfrentado dificuldades, cada um à sua maneira, para se firmar entre os onze iniciais.

Enquanto o ex-atacante do Atlético-MG se recuperou de uma cirurgia na perna apenas nas últimas semanas e ainda busca a melhor condição física, o camisa 9 recebeu uma sequência de jogos assim que desembarcou no Brasil. No entanto, ainda não balançou as redes em dez partidas com a camisa alviverde e vê a concorrência aumentar após os destaques recentes de López e Facundo.

Em meio às dificuldades, a dupla de mais de R$ 250 milhões não recebeu minutos em campo na Bolívia. Com dores no tornozelo, Vitor Roque foi preservado pela comissão e permaneceu no Brasil para seguir tratamente.

Já Paulinho viajou a La Paz com o restante do elenco, mas Abel optou por manter o camisa 9 no banco de reservas, mesmo após Estêvão passar mal em campo e pedir para ser substituído por conta dos efeitos da altitude.

Com o Mundial à vista e a disputa pelas primeiras posições do Brasileirão cada vez mais acirrada, ambos terão pouco tempo e muita concorrência para conquistar uma vaga cativa no time, que vem se ajustando a cada rodada e alcançou a sétima vitória consecutiva diante do Bolívar.

Mudança de chave após encaminhar classificação na Libertadores

Líder do Grupo G com 100% de aproveitamento, o Palmeiras encaminhou a classificação às oitavas de final da Conmebol Libertadores. O time paulista, no entanto, muda o foco após retornar da Bolívia e terá três partidas pelo Brasileirão antes de voltar a atuar pela competição continental.

No próximo domingo, a equipe comandada por Abel Ferreira recebe o Bahia, no Allianz Parque, pela sexta rodada. Com o empate entre Flamengo e Vasco em 0 a 0, o Palmeiras ultrapassou o rival carioca, abriu dois pontos de vantagem na liderança e se consolida como um dos principais candidatos ao título.