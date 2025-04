Abel e Palmeiras são punidos por confusão generalizada na final do Paulistão

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) divulgou a punição para os envolvidos na confusão generalizada entre atletas de Corinthians e Palmeiras durante a decisão do Campeonato Paulista.

O Verdão recebeu multa de R$ 1 mil por infrigir o Art. 206 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que contempla "dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente".

Já o técnico Abel Ferreira recebeu quatro jogos de suspensão, além de uma multa de R$ 10 mil. O português foi enquadrado no artigo 243-F: "Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

À beira do gramado da Neo Química Arena, Abel contestou a decisão da equipe de arbitragem, que optou por não expulsar Félix Torres no lance que originou o pênalti desperdiçado pelo meio-campista Raphael Veiga. A punição, no entanto, é válida apenas para a competição estadual.

Goleiro reserva do Palmeiras, Marcelo Lomba recebeu cinco jogos de suspensão por infringir os artigos 254-A e 258. Um dos principais envolvidos, o jogador trocou socos com o venezuelano José Martínez.

Abel Ferreira recebeu quatro jogos de suspensão após confusão generalizada na decisão do Paulista (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Palmeiras perde Abel, mas tem 12 atletas absolvidos

Apesar das punições aplicadas a três integrantes do elenco, 12 nomes da equipe profissional foram absolvidos: Flaco López, Richard Ríos, Weverton, Facundo Torres, Murilo, Vitor Roque, Micael, Felipe Anderson, Piquerez, Naves, além do treinador de goleiros, Rogério Godoy, e do coordenador de performance, Daniel Gonçalves.