Denílson reprova atitude de jogadores do Palmeiras após clássico

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram no último domingo (11), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe alviverde superou o rival por 1 a 0, com um gol de Vitor Roque nos minutos finais da partida. Após o apito final, os comandados de Abel Ferreira ficaram um tempo no gramado comemorando com a torcida. Porém, para o ex-jogador Denílson, esse momento foi 'exagerado'.

- Eu achei exagerada a comemoração do Palmeiras depois do jogo (contra o São Paulo). A comemoração do gol eu até entendo, é gol em clássico, mas a comemoração depois do jogo eu achei exagerada. Calma, ainda tem muita água pra rolar. A comemoração no final do jogo eu achei exagerada - comentou Denílson durante o programa 'Fechamento SporTV'.

Onde estão Palmeiras e São Paulo na classificação do Brasileirão

Como triunfo no clássico, a equipe do técnico Abel Ferreira somou 19 pontos e continuou na liderança do Campeonato Brasileiro. O time alviverde se encontra a dois pontos de vantagem do Flamengo, atual vice-líder, com 17 pontos somados.

Por outro lado, o São Paulo caiu na tabela de classificação. A derrota para o Palmeiras fez a equipe do técnico Luis Zulbedía terminar a oitava rodada do campeonato nacional na 16ª colocação, perto da zona de rebaixamento. Até o momento, foram apenas nove pontos somados.