Europeus destacam vitória do Palmeiras na Libertadores: 'Histórico'
Jornais internacionais exaltam feito do técnico Abel Ferreira
Campeão da Libertadores, a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Estudiantes no Uruguai foi destaque nos jornais europeus. E o técnico Abel Ferreira foi exaltado por ter conquistado seu terceiro título continental com o Verdão.
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Em Portugal, a conquista do quarto título de Libertadores do Palmeiras ocupou as principais manchetes dos principais veículos do país. O "Record" destacou o tetracampeonato como "histórico" e destacou a vitória de Abel Ferreira como um "feito épico".
O jornal "A Bola" colocou a vitória do Palmeiras sobre o Estudiantes como matéria principal do site. E assim como o "Record", Abel Ferreira também foi exaltada, uma vez que o treinador igualou Osvaldo Zubeldía e se tornou o segundo técnico com mais títulos de Libertadores na história.
Na Espanha, a derrota do Real Madrid ocupou a manchete do jornal "As", mas a vitória do Palmeiras na Libertadores também ganhou destaque na página principal. Em um artigo dedicado à final, o portal de Madri lembrou da sequência de vitórias consecutivas de clubes brasileiros.
- O Palmeiras retoma o trono da América do Sul . A equipe de Abel Ferreira, após conquistar seu terceiro título da Copa Libertadores, garantiu o torneio pela quarta vez em sua história graças a um gol solitário de Sosa no segundo tempo. Um time experiente em jogos dessa magnitude, não deu chances ao Estudiantes. O domínio dos clubes brasileiros continua, com todas as edições vencidas desde 2019.
Na Catalunha, o Palmeiras não ocupou a manchete principal por conta da derrota do Real Madrid para o Alavés, mas também ganhou destaque. O jornal de Barcelona puxou a matéria pela presença de Vitor Roque, ex-jogador do clube catalão.
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