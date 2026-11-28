Além da taça levantada no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras garantiu uma bolada com o título da Copa Libertadores de 2026. Com a vitória por 1 a 0, com gol de Sosa, sobre o Estudiantes, neste sábado (28), no Uruguai, o Verdão acumulou quase R$ 140 milhões como premiação pela conquista da competição continental.

Com a premiação da final, o Palmeiras somou US$ 32,27 milhões (cerca de R$ 178 milhões) em valores acumulados desde a fase de grupos da Copa Libertadores até o título conquistado neste sábado, no Uruguai.

continua após a publicidade

A Conmebol destinou US$ 25 milhões (R$ 138,5 milhões na cotação atual) ao campeão da atual edição da Copa Libertadores. O Estudiantes, vice-campeão, por sua vez, recebeu US$ 7 milhões (R$ 38,9 milhões) pelo resultado desta final.

Até a final da Copa Libertadores, com a premiação por cada fase e as três vitórias na fase de grupos, o Palmeiras já havia garantido US$ 7,27 milhões (R$ 40,2 milhões).

continua após a publicidade

De 2025 para a atual temporada, a Conmebol aumentou a premiação por vitória na fase de grupo e o valor destinado ao campeão da competição. No último ano, o Flamengo levou US$ 24 milhões apenas pelo título — conquistado sobre o Palmeiras, em Lima. No total, a entidade sul-americana destinou US$ 221,5 milhões (R$ 1,2 bilhão) aos clubes que disputaram a Libertadores de 2026.

Premiação da Copa Libertadores 2026

Fase de grupos : US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões)

: US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) Vitória na fase de grupos : US$ 340 mil (R$ 1,8 milhão)

: US$ 340 mil (R$ 1,8 milhão) Oitavas de final : US$ 1,25 milhão (R$ 6,9 milhões)

: US$ 1,25 milhão (R$ 6,9 milhões) Quartas de final : US$ 1,7 milhão (R$ 9,4 milhões)

: US$ 1,7 milhão (R$ 9,4 milhões) Semifinal : US$ 2,3 milhões (R$ 12,7 milhões)

: US$ 2,3 milhões (R$ 12,7 milhões) Vice-campeão : US$ 7 milhões (R$ 38,7 milhões)

: US$ 7 milhões (R$ 38,7 milhões) Campeão: US$ 25 milhões (R$ 138,5 milhões)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte