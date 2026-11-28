O Palmeiras voltou a fazer história na Copa Libertadores. Neste sábado (28), o Verdão bateu o Estudiantes por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e chegou ao seu quarto título da principal competição do continente. Com o troféu, o clube paulista iguala o Flamengo como os maiores campeões brasileiros na Libertadores.

Com o resultado, que contou com o gol de Sosa, o Palmeiras amplia sua galeria de títulos continentais e reforça sua posição entre os clubes mais vitoriosos da história da Libertadores. O clube alviverde já havia levantado a taça em 1999, 2020 e 2021. Agora, com a conquista diante dos argentinos, chega ao tetracampeonato.

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O quarto troféu também tem um peso especial pela rivalidade recente entre Palmeiras e Flamengo. Os dois clubes protagonizaram decisões importantes nos últimos anos e vêm dividindo o protagonismo do futebol brasileiro no cenário continental. Em 2025, inclusive, o Rubro-Negro levou a melhor sobre o Verdão na decisão da Libertadores. Logo em seguida, o Vedão já igualou a marca dos cariocas.

Sosa comemora gol do Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Crizam França/Photo Premium/Folhapress)

Ranking dos maiores campeões da Libertadores

Com o troféu levantado neste sábado, o Palmeiras subiu no ranking dos maiores campeões da Copa Libertadores. Apenas três clubes têm mais títulos da competição do que o Palmeiras, que está empatado com outros três times, incluindo o Estudiantes, adversário derrotado neste sábado.

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Confira o ranking atualizado de títulos da Copa Libertadores.

Maiores Campeões da Libertadores (Arte: Lance!)

Brasileiro com mais títulos da Copa Libertadores

Ao lado do Flamengo, o Palmeiras é, agora, o brasileiro com mais títulos da Copa Libertadores. Confira o ranking entre os clubes do Brasil.

Clubes Títulos Flamengo e Palmeiras 4 Grêmio, Santos e São Paulo 3 Cruzeiro e Internacional 2 Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Fluminense e Vasco 1

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