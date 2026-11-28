Palmeiras é tetra e iguala o Flamengo; veja lista dos maiores campeões da Libertadores
Verdão bateu o Estudiantes e se tornou um dos brasileiros com mais títulos
O Palmeiras voltou a fazer história na Copa Libertadores. Neste sábado (28), o Verdão bateu o Estudiantes por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e chegou ao seu quarto título da principal competição do continente. Com o troféu, o clube paulista iguala o Flamengo como os maiores campeões brasileiros na Libertadores.
Com o resultado, que contou com o gol de Sosa, o Palmeiras amplia sua galeria de títulos continentais e reforça sua posição entre os clubes mais vitoriosos da história da Libertadores. O clube alviverde já havia levantado a taça em 1999, 2020 e 2021. Agora, com a conquista diante dos argentinos, chega ao tetracampeonato.
O quarto troféu também tem um peso especial pela rivalidade recente entre Palmeiras e Flamengo. Os dois clubes protagonizaram decisões importantes nos últimos anos e vêm dividindo o protagonismo do futebol brasileiro no cenário continental. Em 2025, inclusive, o Rubro-Negro levou a melhor sobre o Verdão na decisão da Libertadores. Logo em seguida, o Vedão já igualou a marca dos cariocas.
Ranking dos maiores campeões da Libertadores
Com o troféu levantado neste sábado, o Palmeiras subiu no ranking dos maiores campeões da Copa Libertadores. Apenas três clubes têm mais títulos da competição do que o Palmeiras, que está empatado com outros três times, incluindo o Estudiantes, adversário derrotado neste sábado.
Confira o ranking atualizado de títulos da Copa Libertadores.
Brasileiro com mais títulos da Copa Libertadores
Ao lado do Flamengo, o Palmeiras é, agora, o brasileiro com mais títulos da Copa Libertadores. Confira o ranking entre os clubes do Brasil.
|Clubes
|Títulos
Flamengo e Palmeiras
4
Grêmio, Santos e São Paulo
3
Cruzeiro e Internacional
2
Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Fluminense e Vasco
1
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais LANCE!
Torcida do Flamengo reage ao título do Palmeiras na Libertadores: 'Inacredtável'
Alviverde empatou com o Rubro-Negro em número de títulos da competição
Abel Ferreira amplia recorde entre técnicos com mais títulos pelo Palmeiras; veja ranking
Português ampliou vantagem sobre outros nomes históricos do Verdão
Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais
A América é verde! Com gol de Sosa, Palmeiras vence o Estudiantes e conquista o tetra da Libertadores
Com herói improvável, Verdão faz 1 a 0 no time argentino e conquista a quarta taça do torneio continental
Abel vence aposta com Sosa, e Palmeiras espanta fantasma de Lima por tetra da Libertadores
Novidade entre os titulares, paraguaio decide após genialidade de Arias, e Alviverde conquista a Glória Eterna no mesmo palco de 2021
Quanto o Palmeiras ganhou de premiação com o título da Libertadores?
Verdão acumulou quase R$ 140 milhões em premiação pela campanha na competição
Torcedores detonam show do intervalo em Palmeiras x Estudiantes
Artista foi duramente criticado nas redes sociais
Felipe Melo vira assunto em Palmeiras x Estudiantes: 'Impossível'
Ex-jogador fez aparição no intervalo da final da Libertadores
Gol do Palmeiras contra o Estudiantes movimenta torcedores
Até o momento, Palmeiras está sendo campeão da Libertadores
Veja o gol do título da Libertadores conquistado pelo Palmeiras
Equipes decidem a grande final da Libertadores
Polêmica em Palmeiras x Estudiantes irrita torcedores: 'Começou'
Lance polêmico aconteceu aos sete minutos de jogo
Leila Pereira manda recado para torcida do Palmeiras antes da final da Libertadores
Presidente do Verdão publicou vídeo nas redes sociais antes de decisão no Uruguai
Abel surpreende em escalação e modifica ataque do Palmeiras para final da Libertadores
Ramón Sosa forma trio ofensivo ao lado de Jhon Arias e Flaco López; bola rola no Centenário a partir das 17h (de Brasília)
Palmeiras é favorito em casa de apostas de Montevidéu para final da Libertadores
Cartaz de estabelecimento em Montevidéu apresenta cotação de 1,75 para vitória alviverde na final da Libertadores
AO VIVO – acompanhe Palmeiras x Estudiantes na final da Libertadores
Brasileiros e argentinos se enfrentam logo mais, às 17h (de Brasília), em Montevidéu-URU
Decisões colocam milhões em jogo e podem reforçar cofres do Palmeiras
Alviverde pode faturar R$ 150 milhões se vencer as finais da Libertadores, contra o Estudiantes, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio
Cafu aposta em vitória do Palmeiras na Libertadores e exalta Abel Ferreira
Em entrevista ao Lance!, pentacampeão mundial palpitou sobre o placar da decisão em Montevidéu e aponta trabalho do treinador português como exemplo para o futebol brasileiro
Entre antigos e novos heróis, Palmeiras muda caminho à final da Libertadores
Apenas Gustavo Gómez, Piquerez e Abel Ferreira restaram da última conquista continental; após fase de grupos irregular e drama nos pênaltis, equipe volta a Montevidéu
Vidente aponta campeão de Palmeiras e Estudiantes pela Libertadores
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores